Смольный не смог очистить город от снега к 1 января

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К Новому году подведомственные Смольному коммунальные службы так и не убрали город от снега. Петербуржцы отмечают, что в некоторых местах не убирали ни разу с начала зимы. На портал «Наш Санкт-Петербург» продолжают поступать жалобы на некачественную уборку, в то время как город оказался во власти нового снежного циклона. В новогодние праздники ситуация на улицах только усугубится.
Петербуржец в своем обращении на портале отметил, что на Гражданском проспекте у дома 31 коммунальщики не чистят пешеходный переход. Причем, судя по утрамбованному снегу, участок не чистили давно.
Другой житель Гражданского прислал фото мешающей проезду автомобилей снежной кучи, сваленной на проезжей части.
Еще одна петербурженка рассказала, что на Канонерском острове на обочинах и газонах снежные завалы лежат уже несколько недель. Коммунальщики не притронулись к ним и сегодня.
Администрация портала «Наш Санкт-Петербург» крайне медленно реагирует на жалобы. Тем же, кто удостоился ответа, сообщают, что проблему решат в течение месяца. За это время на город обрушится еще не один снегопад. Губернатор Александр Беглов при этом самоустранился, обвинив в плохой уборке управляющие компании.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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