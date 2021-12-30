Смольный не смог очистить город от снега к 1 января

Сегодня, 10:08

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Смольный не смог очистить город от снега к 1 января
Фото: gorod.gov.spb.ru/problems/3985371/

К Новому году подведомственные Смольному коммунальные службы так и не убрали город от снега. Петербуржцы отмечают, что в некоторых местах не убирали ни разу с начала зимы. На портал «Наш Санкт-Петербург» продолжают поступать жалобы на некачественную уборку, в то время как город оказался во власти нового снежного циклона. В новогодние праздники ситуация на улицах только усугубится.

Петербуржец в своем обращении на портале отметил, что на Гражданском проспекте у дома 31 коммунальщики не чистят пешеходный переход. Причем, судя по утрамбованному снегу, участок не чистили давно.

Фото: gorod.gov.spb.ru/problems/3985330/Другой житель Гражданского прислал фото мешающей проезду автомобилей снежной кучи, сваленной на проезжей части. 

Еще одна петербурженка рассказала, что на Канонерском острове на обочинах и газонах снежные завалы лежат уже несколько недель. Коммунальщики не притронулись к ним и сегодня.

Фото: gorod.gov.spb.ru/problems/3985414/Администрация портала «Наш Санкт-Петербург» крайне медленно реагирует на жалобы. Тем же, кто удостоился ответа, сообщают, что проблему решат в течение месяца. За это время на город обрушится еще не один снегопад. Губернатор Александр Беглов при этом самоустранился, обвинив в плохой уборке управляющие компании.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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