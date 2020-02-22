Петербуржец получил 15 лет за поджог приятеля, с которым распивал спиртное

Сегодня, 18:09

Александр Зуев

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Петербуржец получил 15 лет за поджог приятеля, с которым распивал спиртное

Петербуржец по имени Владимир заживо сжег своего знакомого, за что получил 15 лет колонии. Инцидент произошел в конце 2018-го во время застолья в квартире потерпевшего. Подсудимый свою вину не признал, однако суд счел достаточной доказательственную базу, собранную следствием, и вынес обвинительный приговор. 

Согласно материалам дела, приятели поссорились после того, как изрядно выпили. Владимир оказался выносливее и сильнее, он избил хозяина квартиры, облил его керосином и поджег. 

Подсудимый же до конца придерживался своей версии, мол, выпил только 2 рюмки, да и ударил-то всего два раза, так, для острастки. Потом спать пошел, а проснулся – пожар в соседней комнате. Начал тушить товарища одеялом, но было уже поздно – он умер. 

Суд ему не поверил. Ближайшие 15 лет он проведет в колонии особого режима. Кроме того, судья удовлетворил иск близкого родственника потерпевшего о взыскании с осужденного около 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, пишет Фонтанка.ру.

Петербург убийство приговор

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