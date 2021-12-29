В новогоднюю ночь петербуржцам стоит опасаться гололедицы

Гололедица и травмы могут испортить петербуржцам праздник. 31 декабря Северную столицу накрыл циклон «Себастиан», однако коммунальщики Смольного не успели вовремя среагировать на изменение погоды.

Утром в городе прошел обильный снегопад, из-за чего дороги вновь замело. Кроме того, ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о возможном потеплении до +1 градуса. К вечеру температура опустится до минус двух градусов, что приведет к образованию наледи.

Несмотря на обильные осадки, аппарат губернатора Александра Беглова не обеспечил работу достаточного количества спецтехники. Коммунальщики не только не успевают убирать снег, но и не обрабатывают гололед специальными средствами.

Недальновидность Смольного может привести к большому количеству несчастных случаев, поэтому в новогоднюю ночь в Петербурге продолжат работать 31 травмпункт . В декабре уходящего года петербуржцы обращались к докторам в полтора раза чаще по сравнению с предыдущими месяцами. Большинство пострадавших нуждались в медицинской помощи из-за растяжений, ушибов и переломов.

Журналисты рассказывали о длинных очередях на приемы к травматологам. Эту информацию подтверждали и сами врачи. В первой половине месяца к ним обратились десятки горожан.

В октябре губернатор Александр Беглов заявил о полной готовности Петербурга к холодам. Но первые же морозы и снегопады вскрыли ряд серьёзных проблем в сфере ЖКХ. Тем не менее, Смольный продолжает игнорировать жалобы жителей и призывы активистов ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Эту просьбу общественники обосновывают тем, что передвигаться по улицам крайне опасно, т.к. коммунальщики вовремя не убирают снег и лед.

Напомним, в середине декабря власти Северной столицы пообещали оказать пострадавшим помощь и возместить ущерб. Однако добиться компенсации смогли лишь единицы .

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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