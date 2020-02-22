Петербурженка не захотела расставаться с умершей матерью и начала делать из нее мумию

Жительница Петербурга 46-ти лет занялась мумифицированием тела свой умершей в 82 года матери, поскольку не хотела с ней расставаться. Первой тревогу забила сестра женщины, обеспокоенная тем, что длительное время не может связаться с матерью.

Кроме того, заявительнице показалась странной просьба сестры к священнику, которого она попросила рассказать, как правильно совершать омовение усопшего. В связи с этим, она попросила провести проверку, сообщает 5-tv.ru .

Полицейские выехали по адресу, но попасть в квартиру не смогли – хозяйка им не. На помощь пришлось призвать сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь «болгаркой».

Зайдя внутрь, правоохранители обнаружили труп пожилой женщины, который дочь обрабатывала раствором марганцовки. В итоге труп был отправлен в морг, а женщина – в психиатрическую больницу для обследования и, возможно, для дальнейшего лечения.