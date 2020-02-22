В Петербурге началось разбирательство по факту приглашения в морг стриптизерши

В конце прошлой рабочей недели перед 23 февраля женская часть коллектива бюро судмедэкспертизы Петербурга подарила своим мужчинам стриптиз. Искусство раздевания и пластики продемонстрировала выбравшаяся из коробки девушка с аппетитными формами. Действо происходило в ординаторской, в нескольких метрах от помещения с телами усопших. Кто-то заснял корпоратив на камеру и в итоге случился скандал.

Две работницы бюро (мать и дочь) уже написали заявления об увольнении по собственному желанию. А заведующий на время служебного расследования отстранен от должности. Чиновники из Смольного пообещали ему «серьезный договор».