В Петербурге началось разбирательство по факту приглашения в морг стриптизерши

Сегодня, 08:00

Александр Зуев

0

Image
В Петербурге началось разбирательство по факту приглашения в морг стриптизерши

В конце прошлой рабочей недели перед 23 февраля женская часть коллектива бюро судмедэкспертизы Петербурга подарила своим мужчинам стриптиз. Искусство раздевания и пластики продемонстрировала выбравшаяся из коробки девушка с аппетитными формами. Действо происходило в ординаторской, в нескольких метрах от помещения с телами усопших. Кто-то заснял корпоратив на камеру и в итоге случился скандал. 

Две работницы бюро (мать и дочь) уже написали заявления об увольнении по собственному желанию. А заведующий на время служебного расследования отстранен от должности. Чиновники из Смольного пообещали ему «серьезный договор». 

«Василенко (заведующий) отстранён от исполнения обязанностей заведующего на время проверки. В отношении остальных все решения будут завтра, их заявления пока не рассмотрены. Проверка продолжается», – приводит «Фонтанка.ру» сообщение городских властей.
Петербург морг стриптиз

Лента

В Петербурге началось разбирательство по факту приглашения в морг стриптизерши

Сегодня, 08:00

На улице в Петербурге мужчине прострелили ногу

22-02-2020, 17:07

В автосервисе под Гатчиной нашли угнанные в Петербурге автомобили

21-02-2020, 18:08

Для красного «Хаммера» персональной парковкой стал Казанский собор

20-02-2020, 14:13

В Петербурге проведены обыски у семерых полицейских, подозреваемых во взяточничестве

19-02-2020, 17:27

Полиция Петербурга выясняет, зачем мужчина засунул тело матери в бочку и отвез на пустырь

19-02-2020, 16:46

Петербургский инженер похищал новые колесные пары, заменяя их бракованными

18-02-2020, 18:10

Ураганный ветер в Петербурге косит деревья

17-02-2020, 18:10

Мужчина сбросил в Фонтанку женщину, но утонул сам при попытке ее спасти

16-02-2020, 13:16

Житель Петербурга две недели жил рядом с трупом, ожидая полицию

16-02-2020, 12:05

СМИ: Мужчине, сбитому пьяным актером «Убойной силы», ампутировали ногу

15-02-2020, 23:12

В Петербурге горит один из старейших заводов – «Красный треугольник»

15-02-2020, 09:14

В Центре Петербурга дворник-иностранец зарезал прохожего

14-02-2020, 16:12

Гость петербургского отеля впал в депрессию после того как на его глазах умер мужчина, «похожий на китайца»

12-02-2020, 17:56

В Санкт-Петербурге неизвестные сожгли автомобиль заводящему фанатского виража «Зенита»

12-02-2020, 13:34

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина. Ее никто не ищет

11-02-2020, 17:45

Петербургского депутата исключили из «Единой России» за подпольное казино в его квартире

10-02-2020, 18:46

В Петербурге неизвестные подожгли двух бездомных

9-02-2020, 12:38

В Ленобласти 16-летняя девушка занялась сексом с родным отцом и была изнасилована дедом

7-02-2020, 17:40

«Яндекс» объяснил, откуда взялась пробка в корабельном фарватере

6-02-2020, 18:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle