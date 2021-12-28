Петербург продолжает занимать лидирующие позиции по числу заболевших COVID-19

Деньги нашли. Выплата по 10 000 рублей каждому пенсионеру РФ с 1 января
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За минувшие сутки в медучреждения Санкт-Петербурга были госпитализированы 384 пациента с COVID-19.
В Северной столице фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки в Петербурге выявили 1532 новых случая COVID-19. При этом 29 декабря этот показатель составлял 1526 человек. Также фиксируется ухудшение летальной статистики — 60 смертей против 59 накануне.
В стационарах Петербурга находятся 5509 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмониями. Более 560 человек находятся в реанимации, 313 подключены к аппаратам ИВЛ.
Подобные показатели свидетельствуют об ухудшении ситуации с коронавирусом в Северной столице. При этом ранее губернатор Александр Беглов разрешил предприятиям общепита работать в новогоднюю ночь. Данное решение может привести к увеличению числа заболевших после окончания праздников.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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