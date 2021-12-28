Малый и средний бизнес не получил долгожданной поддержки Смольного

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Правительство Санкт-Петербурга поблагодарило предпринимателей за соблюдение антиковидных ограничений, но не спешит поддерживать малый и средний бизнес финансово. Представителям одного из наиболее пострадавших секторов предлагаются лишь льготные кредиты.
Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что на бизнес возлагается максимальная ответственность. Он выразил признательность, что частные компании содействуют популяризации вакцинации у населения города.
В свою очередь первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Михаил Лобин напомнил, что предприятия тратят большие средства для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов. При этом деньги им не возмещаются.
PR-директор ресторана Татьяна Веселкова отметила, что предоставление права ресторанам и барам работать в новогоднюю ночь не принесет той прибыли, которая бы покрыла убытки из-за действующих ограничений. А после введения QR-кодов и возвращения «комендантского часа» со 2 января 2022 года ситуация усугубится.
Предприниматели по объективным причинам недовольны мерами поддержки Смольного. В сложившихся условиях бизнес нуждается в субсидировании. Но получат дополнительные средства только социально ориентировочные компании. Малый и средний бизнес может рассчитывать лишь на «льготные микрозаймы» и налоговые послабления.
Напомним, рестораторы и отельеры уже обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой отсрочить введение QR-кодов, но это не дало положительных результатов. По версии СМИ, анонсированный ранее «четвертый пакет» мер поддержки бизнеса не способствует финансовому благополучию компаний.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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