В Петербурге автобус «попал в ДТП» с театром

Сегодня, 19:00

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В Петербурге автобус «попал в ДТП» с театром
Фото: vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие от 28 декабря 2021 года могло бы стать курьезом – нечасто участником автоаварии становится театр. Однако нет ничего смешного в том, что пассажирский автобус «гармошкой» таранит «Приют комедианта» во время спектакля. Благо, среди зрителей пострадавших нет. 

Зима в этом году снежная – водитель мог не справиться с управлением на скользкой дороге. После последнего циклона на улицах Петербурга до сих пор остается много неубранного снега. 

Как известно, театр «Приют комедианта» работает в историческом доме Таирова. Столкновение со зданием оказалось по касательной, так что фасад этого памятника архитектуры не пострадал. 

 

«Был сбит фонарь. Стекла не разбились, пострадавших нет, зрители в этот момент были в зале, то есть на улице никого не было», — рассказали в пресс-службе театра «Приют комедианта».

В Сети опубликовали видеоматериал с моментом данного ДТП. На записи авторегистратора отчетливо видно, что дорожное полотно на Садовой улице покрыто снегом. Администрация Беглова за это время так и не смогла оперативно организовать работу коммунальных служб по расчистке мегаполиса от сугробов и наледи. 

Все больше «погодных» аварий становятся причинами многобалльных заторов. Подобное ДТП спровоцировало долгий перебой в движении транспорта на Большом проспекте Васильевского острова вечером 28 декабря 2021 года.    

   

Сложная транспортная обстановка сложилась в Петербурге еще в конце осени, когда на город обрушились первые снежные циклоны. Нерасчищенные с тех пор сугробы на трассах и тротуарах противоречат уверениям губернатора Беглова о полной готовности мегаполиса к зимней непогоде с обильными осадками. Качественная уборка снега стала невыполнимой задачей для коммунальных служб Северной столицы. 

Однако дороги нескольких микрорайонов в центре города убраны очень качественно - вокруг Смольного все чисто и аккуратно. На такое очевидное различие в подходе к уборке центра Петербурга и городских окраин обратили внимание СМИ. Подобная ситуация явно не добавляет горожанам доверия к Смольному.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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