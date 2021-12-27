Предприниматели Санкт-Петербурга просят губернатора Александра Беглова об ограничении антиковидных мер

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В Петербурге затягивают ограничительные меры, в то время как в Ленобласти власти пошли на послабления и отменили обязательные QR-коды для посетителей фитнес-клубов – рассказала глава региональной ассоциации фитнеса Наталья Борулько.
Предприниматели продолжают писать обращения в Смольный с просьбой заменить предприятиям QR-коды на паспорта ковид-безопасности, либо отменить QR-коды до середины января, как в Екатеринбурге, чтобы поддержать посещаемость заведений.
Для бизнеса в сфере фитнеса и спорта локдаун может стать критическим. Как известно, самый пик продажи абонементов приходится на период после новогодних праздников и начало осени.
В свою очередь рестораны и владельцы торговых точек также неоднократно обращались к губернатору с аналогичной просьбой. Предприниматели готовы обеспечить безопасность для здоровья посетителей, вакцинировав до 90% сотрудников, если власти ослабят ограничительные меры.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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