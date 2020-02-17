В Петербурге проведены обыски у семерых полицейских, подозреваемых во взяточничестве

Сегодня, 17:27

Александр Зуев

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В Петербурге проведены обыски у семерых полицейских, подозреваемых во взяточничестве

В среду в Петербурге проведены обыски по месту жительства и службы 7-х полицейских, подозреваемых в неоднократном получении взяток от лиц, осуществляющих незаконную торговлю, за предоставление так называемой «крыши». 

Сотрудников полиции задержали во вторник, все они служат в отдельном батальоне ППС (Центральный район Петербурга). По данным следствия, за два года (август 2017-го – сентябрь 2019 года) представители нелегальной торговли передали им по меньшей мере 7,6 млн. рублей. 

Должности и звания задержанных в официальном сообщении не указываются. Но по данным ресурса «Фонтанка.ру», одним из них является бывший замкомандира батальона ППС. 

«19 февраля 2020 года в рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом по Центральным району ГСУ СК по Санкт-Петербургу, проведены обыски в помещениях отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Центральному району», – приводит издание сообщение ведомства.
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В Петербурге проведены обыски у семерых полицейских, подозреваемых во взяточничестве

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