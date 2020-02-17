Полиция Петербурга выясняет, зачем мужчина засунул тело матери в бочку и отвез на пустырь

Сегодня, 16:46

Александр Зуев

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Полиция Петербурга выясняет, зачем мужчина засунул тело матери в бочку и отвез на пустырь

Петербургский предприниматель 35 лет не отрицает, что засунул в бочку тело своей матери вместе с ее вещами и отвез на пустырь близ Всеволожска, но и не подтверждает этот факт. Говорит, что не помнит. 

«По словам мужчины, в понедельник он отвел пенсионерку в поликлинику: она жаловалась на плохое самочувствие. Когда они вернулись домой, мама попросила сына заварить ей чай. Он ушел на кухню, а когда вернулся, якобы увидел, что она умерла», – пишет «Фонтанка.ру». 

Далее он наливает на кухне стакан водки… И на этом воспоминания обрываются. До этого он принял некие препараты, которые в сочетании с водкой дали такой эффект – полное беспамятство, добавил мужчина. 

В свою очередь оперативники, выяснившие весь путь злополучной 200-литровой бочки, рассказали, что купил ее предприниматель в «Леруа Мерлен», привез домой уложил туда тело матери с чемоданом ее вещей и закрыл крышкой. Затем отвез ее на пустырь, куда заранее пригласил знакомого, работающего на экскаваторе. Бочку не закопали лишь потому, что экскаваторщик разглядел в ней человеческую голову (после того как с нее слетела крышка). Мужчина сразу позвонил в полицию. 

Теперь правоохранители ждут заключения экспертов, которые должны установить причину смерти пенсионерки.  

Петербург бочка пустырь

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