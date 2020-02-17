Полиция Петербурга выясняет, зачем мужчина засунул тело матери в бочку и отвез на пустырь

Сегодня, 16:46
Петербургский предприниматель 35 лет не отрицает, что засунул в бочку тело своей матери вместе с ее вещами и отвез на пустырь близ Всеволожска, но и не подтверждает этот факт. Говорит, что не помнит.
Далее он наливает на кухне стакан водки… И на этом воспоминания обрываются. До этого он принял некие препараты, которые в сочетании с водкой дали такой эффект – полное беспамятство, добавил мужчина.
В свою очередь оперативники, выяснившие весь путь злополучной 200-литровой бочки, рассказали, что купил ее предприниматель в «Леруа Мерлен», привез домой уложил туда тело матери с чемоданом ее вещей и закрыл крышкой. Затем отвез ее на пустырь, куда заранее пригласил знакомого, работающего на экскаваторе. Бочку не закопали лишь потому, что экскаваторщик разглядел в ней человеческую голову (после того как с нее слетела крышка). Мужчина сразу позвонил в полицию.
Теперь правоохранители ждут заключения экспертов, которые должны установить причину смерти пенсионерки.
Сегодня, 16:46
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