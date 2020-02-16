Петербургский инженер похищал новые колесные пары, заменяя их бракованными

Сегодня, 18:10

Александр Зуев

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Петербургский инженер похищал новые колесные пары, заменяя их бракованными

Житель Петербурга, работавший инженером в одном из вагонных депо, снимал с грузовых вагонов новые колесные пары и заменял их на бракованные. Манипуляции с вагонами он проводил вместе с подельниками, используя козловый кран. 

 

Полиция вышла на его след после задержания в Ленобласти грузовика с 20-ю колесными парами. Стоимость похищенного была оценена в сумму, превышающую 500 тыс. рублей, пишет «Фонтанка.ру». 

Как отметили правоохранители, устанавливаемые злоумышленниками на вагоны колеса не были рассчитаны на перевозимую нагрузку и в скором времени спровоцировали бы аварию – сход грузового состава с рельсов. 

«Что касается похищенных колесных пар, то подозреваемые планировали сбыть их иным частным собственникам подвижного состава», – добавили в ведомстве.
Петербург колесные пары кража

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Петербургский инженер похищал новые колесные пары, заменяя их бракованными

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