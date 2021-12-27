Районы Санкт-Петербурга разделили на грязные и чистые

Ситуация с качеством работы коммунальных служб Санкт-Петербурга отличается в разных районах города. Так, неподалеку от здания городской администрации дороги значительно чище, чем на окраине Северной столицы. В частности не видно ни одного сугроба на Потемкинской улице близ «Ленинград-центра». Также коммунальщики очистили дорожное покрытие на углу проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы. Рядом с этим местом располагаются Служба охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО и Управление специальной связи и информации по СЗФО.

В жилых районах на окраинах Петербурга ситуация иная. Так, петербуржцы испытывают проблемы с передвижением по проспекту Большевиков. Крупные снежные сугробы также были замечены на Парнасе. Горожане также жалуются, что на набережной Лейтенанта Шмидта не замечена снегоуборочная техника. Таким образом, качество работы коммунальных служб уменьшается в зависимости от удаленности района от Смольного. Подобное разделение районов на «грязные» и «чистые» может спровоцировать рост социальной напряженности.

Губернатор Александр Беглов ранее утверждал, что Петербург готов к наступлению зимы и снегопадам. Однако сложившаяся в городе ситуация продемонстрировала обратное: петербуржцы столкнулись с десятибалльными пробками и гололедицей на тротуарах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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