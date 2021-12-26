Петербуржцы «под елкой» находят прорванные трубы и мусор

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Глава Смольного губернатор Александр Беглов плохо справляется с ролью Деда Мороза. Пока остальные города России готовятся к празднику и украшают улицы и дома, петербуржцы получают только очередные проблемы от городских властей. Почти каждый день происходят аварии на теплосетях, а контейнерные площадки завалены мусором.
27 декабря прямо под елкой вырыли огромную яму, чтобы починить трубу канализации. До полуночи несколько десятков домов оставались без тепла.
С началом зимы Петербург страдает от многочисленных аварий на теплосетях, не справляющихся с перепадами температуры. Десятки домов часами сидят без горячей воды и тепла в -17 градусов.
В этом году Петербург украшен по-новому. Но люди, глядя на бардак в своих дворах, не находят в душе радостных откликов на красоту города. На той же странице несколько пользователей выложили фотографии засыпанных мусором площадок, и поинтересовались, не к Новому ли году это?
Год назад доступ к новогодним торжествам петербуржцам перекрыла пандемия. Ввели ограничения, запретили вылет за границу, закрыли рестораны. На сей раз коронавирусная ситуация не так остра, и возможностей отпраздновать Новый год в гостях или в ресторане очень много. Но «мусорные пейзажи» и вынужденное сидение в холодных квартирах отравляют праздничное настроение. Губернатора Беглова в народе уже окрестили «похитителем Рождества».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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