Петербуржцы «под елкой» находят прорванные трубы и мусор

Глава Смольного губернатор Александр Беглов плохо справляется с ролью Деда Мороза. Пока остальные города России готовятся к празднику и украшают улицы и дома, петербуржцы получают только очередные проблемы от городских властей. Почти каждый день происходят аварии на теплосетях, а контейнерные площадки завалены мусором.

27 декабря прямо под елкой вырыли огромную яму, чтобы починить трубу канализации. До полуночи несколько десятков домов оставались без тепла.

С началом зимы Петербург страдает от многочисленных аварий на теплосетях, не справляющихся с перепадами температуры. Десятки домов часами сидят без горячей воды и тепла в -17 градусов.

В этом году Петербург украшен по-новому. Но люди, глядя на бардак в своих дворах, не находят в душе радостных откликов на красоту города. На той же странице несколько пользователей выложили фотографии засыпанных мусором площадок, и поинтересовались, не к Новому ли году это?

Год назад доступ к новогодним торжествам петербуржцам перекрыла пандемия. Ввели ограничения, запретили вылет за границу, закрыли рестораны. На сей раз коронавирусная ситуация не так остра, и возможностей отпраздновать Новый год в гостях или в ресторане очень много. Но «мусорные пейзажи» и вынужденное сидение в холодных квартирах отравляют праздничное настроение. Губернатора Беглова в народе уже окрестили «похитителем Рождества».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700