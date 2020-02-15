Ураганный ветер в Петербурге косит деревья

В северной столице из-за непогоды объявлен оранжевый уровень опасности. Ветер роняет деревья, «наклоняет» светофоры, срывает облицовку и всё, что плохо «прибито». Из-за осадков на севере Петербурга замечены подтопления. Во избежание несчастных случаев власти закрыли все парки, подведомственные комитету по благоустройству.

По данным «Фонтанки.ру », за неполные сутки ветер повалил не менее 20 деревьев. Утром в понедельник – 9. Самыми «ветронеустойчивыми» оказались березы.

Повысилась угроза наводнения. В связи с этим принято решение о закрытии защитной дамбы. Прогнозируемое повышение уровня воду в Неве до + 180 см.

Причина непогоды – достигший западных границ мощный циклон, зародившийся в Скандинавии.