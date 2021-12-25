Знаменитости Петербурга призывают Беглова навести порядок с уборкой снега

Сегодня, 15:13

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Знаменитости Петербурга призывают Беглова навести порядок с уборкой снега
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Известные петербуржцы пожаловались на бездействие Смольного на фоне регулярных снегопадов. Осенью губернатор Александр Беглов уверял, что город хорошо подготовлен к зиме, однако сейчас коммунальщики не справляются со своей работой.

Недавно народный артист Иван Краско отправил открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину. Он отметил, что пожилые горожане не могут выйти из дома из-за угрозы получить травму на гололеде или из-за падающих с крыш сосулек. Артист попросил главу государства разобраться с проблемой уборки улиц.

«Сейчас кто-то подумает, что вот, это мне пиар, но какой пиар, мне 91 год, я не могу выйти на улицу! ...Я бы рад прогуляться и до магазина, и до театра, но это просто невозможно!» - написано в письме Краско.

Актриса Лариса Луппиан поддержала своего коллегу, отметив, что коммунальщики убирают далеко не все заснеженные дороги и тротуары. На эту проблему обратил внимание и певец Александр Розенбаум. Он опубликовал в своем Instagram видеоролик, как автовладельцы оказываются в ловушке из-за неубранного снега на Васильевском острове.

 

Участник группы Little Big Илья Прусикин отметил, что петербуржцы привыкли смотреть по сторонам, передвигаясь по городу.

«Если ты не смотришь наверх — тебя может убить. Все петербуржцы сейчас меня поймут», - рассказал артист.

По словам телеведущего Андрея Урганта, петербургским коммунальщикам стоит прислушаться к мнению горожан и хорошо выполнять свою работу. На это обратил внимание и певец Антон Токарев, пожаловавшийся на кучи грязного снега, лежащие на дорогах. Он отметил, что из-за сугробов горожане не могут нормально припарковаться или просто сесть в автобус.

Жестче всех высказался дизайнер Артемий Лебедев.

«Санкт-Петербург — самые красивые в стране фонарные столбы и самый *** [ужас] с коммунальными службами. Если бы в Москве были такие сугробы на дорогах и такой лед на тротуарах, Собянин был бы уволен уже завтра», - отметил дизайнер.

Его поддержал писатель Вадим Левенталь, рассказавший, что москвичи нередко ругают Собянина за то, что он что-то сделал неправильно. В Петербурге же ругают Беглова за полное бездействие.

Ранее Народный учитель России Майя Пильдес обратилась к губернатору Петербурга по поводу работы коммунальщиков. Она отметила, что раз появился снег, значит его надо убирать. Судя по текущей ситуации в Северной столице, Беглов проигнорировал этот совет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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