Знаменитости Петербурга призывают Беглова навести порядок с уборкой снега

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Известные петербуржцы пожаловались на бездействие Смольного на фоне регулярных снегопадов. Осенью губернатор Александр Беглов уверял, что город хорошо подготовлен к зиме, однако сейчас коммунальщики не справляются со своей работой.
Недавно народный артист Иван Краско отправил открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину. Он отметил, что пожилые горожане не могут выйти из дома из-за угрозы получить травму на гололеде или из-за падающих с крыш сосулек. Артист попросил главу государства разобраться с проблемой уборки улиц.
Актриса Лариса Луппиан поддержала своего коллегу, отметив, что коммунальщики убирают далеко не все заснеженные дороги и тротуары. На эту проблему обратил внимание и певец Александр Розенбаум. Он опубликовал в своем Instagram видеоролик, как автовладельцы оказываются в ловушке из-за неубранного снега на Васильевском острове.
Участник группы Little Big Илья Прусикин отметил, что петербуржцы привыкли смотреть по сторонам, передвигаясь по городу.
По словам телеведущего Андрея Урганта, петербургским коммунальщикам стоит прислушаться к мнению горожан и хорошо выполнять свою работу. На это обратил внимание и певец Антон Токарев, пожаловавшийся на кучи грязного снега, лежащие на дорогах. Он отметил, что из-за сугробов горожане не могут нормально припарковаться или просто сесть в автобус.
Жестче всех высказался дизайнер Артемий Лебедев.
Его поддержал писатель Вадим Левенталь, рассказавший, что москвичи нередко ругают Собянина за то, что он что-то сделал неправильно. В Петербурге же ругают Беглова за полное бездействие.
Ранее Народный учитель России Майя Пильдес обратилась к губернатору Петербурга по поводу работы коммунальщиков. Она отметила, что раз появился снег, значит его надо убирать. Судя по текущей ситуации в Северной столице, Беглов проигнорировал этот совет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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