Мужчина сбросил в Фонтанку женщину, но утонул сам при попытке ее спасти

В Петербурге, предположительно, нетрезвый мужчина из ближнего зарубежья сбросил в Фонтанку свою спутницу. Затем начал предпринимать меры к ее спасению. Сначала он использовал подручные средства, но, когда понял, что ничего не получится, бросился в речку сам. Женщину до приезда спасателей извлекли прохожие. Мужчина же на поверхности воды больше не появился.
Потерпевшую передали медикам «скорой помощи», а для поиска пропавшего мужчины вызвали спасателей. В половине третьего ночи его тело было обнаружено.
Правоохранители приступили к доследственной проверке, устанавливаются обстоятельства инцидента.
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