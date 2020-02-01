Мужчина сбросил в Фонтанку женщину, но утонул сам при попытке ее спасти

В Петербурге, предположительно, нетрезвый мужчина из ближнего зарубежья сбросил в Фонтанку свою спутницу. Затем начал предпринимать меры к ее спасению. Сначала он использовал подручные средства, но, когда понял, что ничего не получится, бросился в речку сам. Женщину до приезда спасателей извлекли прохожие. Мужчина же на поверхности воды больше не появился.

Потерпевшую передали медикам «скорой помощи», а для поиска пропавшего мужчины вызвали спасателей. В половине третьего ночи его тело было обнаружено.

«В 02.25 16 февраля водолазами ПСС обнаружено тело утонувшего мужчины 1956 года рождения (гражданин Узбекистана). Женщина 1971 года рождения с переохлаждением госпитализирована в Мариинскую больницу», – приводит РИА Новости сообщение ГУ МЧС.

Правоохранители приступили к доследственной проверке, устанавливаются обстоятельства инцидента.