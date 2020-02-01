Житель Петербурга две недели жил рядом с трупом, ожидая полицию

В одном из жилых домов по проспекту Ветеранов в Петербурге совершено убийство. Разнорабочий, приехавший в Северную столицу из Татарстана, забил до смерти своего соседа, на пару с которым он снимал квартиру. Ссора произошла во время застолья.

В субботний день (1-го февраля) мужчины накрыли стол на троих, пригласив в гости местного жителя, с которым вместе работали. А когда изрядно выпили, начались «разборки». Причем разнорабочий из Татарстана настолько рассвирепел, что выхватил из ящика для инструментов топор и набросился с ним на соседа. Потом в ход пошел нож и даже резиновая киянка.

На утро, ужаснувшись от содеянного, приятели стали ждать прихода полиции. Труп 39-летнего мужчины они не трогали. Две недели ждали, а потом не выдержали и явились в полицию сами. Сотрудники их внимательно выслушали и поехали по указанному адресу. Рассказ подтвердился: посреди комнаты лежало тело потерпевшего, а рядом – орудия убийства.

В итоге разнорабочего задержали, а его приятель проходит по делу пока в качестве свидетеля, сообщает Фонтанка.ру .