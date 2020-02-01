В Петербурге горит один из старейших заводов – «Красный треугольник»

Сегодня, 09:14

Александр Зуев

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В Петербурге горит один из старейших заводов – «Красный треугольник»

В субботу около 2-х ночи петербургские спасатели получили сообщение о пожаре на бывшем заводе «Красный треугольник», расположенном по Набережной Обводного канала. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что огнем охвачено здание в два и три этажа. Площадь пожара – около 300 кв. метров, передает «5-й канал».   

Информации о пострадавших не поступало. С огнем борются более 100 человек, к месту ЧП стянуто 32 единицы специальной техники. К настоящему времени пожар локализован, дальнейшее распространение огня не допущено. Причины возгорания устанавливаются. 

«Красный треугольник» – одно из старейших промышленных предприятий, постройки 1860 года. Специализация завода – производство резиновой продукции.

Петербург Красный треугольник пожар

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