Петербуржцам напомнили о возможности отсудить компенсацию за гололедную травму

Петербуржцы все чаще обращаются за медицинской помощью в травмпункты. Виной тому стали некачественная уборка снега коммунальщиками и безучастность Смольного совместно с губернатором Александром Бегловым. Юрист и руководитель движения «Честный Петербург» Никита Сорокин объяснил горожанам, как добиться денежной компенсации за полученные из-за халатности коммунальщиков повреждения.

В первую очередь, по словам эксперта, необходимо вызвать скорую на место инцидента и задокументировать факт получения травмы. Этот совет мог пригодиться, например, пострадавшим от падения сосулек петербуржцам. С начала зимы в Северной столице произошло не менее десяти несчастных случаев, в результате одного из них молодая женщина впала в кому.

«Если вы пострадали от «качественной» уборки снега, либо льда, если так получилось, что вы поскользнулись и сломали ногу, еще что-то произошло, нужно вызывать скорую сразу на место происшествия, потом претензию написать и потом уже в суд, но перед этим нужно собрать все документы, которые подтверждают тот факт, что упали и повредились», - указал Сорокин.

При этом он рекомендовал подавать в суд групповые иски. В таком случае можно добиться не только возмещения физического ущерба, но и заставить подрядчика и ответственных лиц вернуть бюджетные средства.

«Мы как налогоплательщики платим налоги, эти налоги идут на оплату работы этих служб, бесполезных вице-губернаторов, администраций, комитетов. Наши деньги тратятся впустую, и наши потребности не удовлетворяются. Мы может не просто подать иск к губернатору, но и требовать того, чтобы в бюджет вернулись эти деньги», - заявил юрист.

Примечательно, что в ходе субботней прямой линии Беглов признал ошибки, допущенные при ликвидации последствий снегопадов. До этого губернатор не спешил брать на себя ответственность за неудовлетворительную работу коммунальщиков Смольного. В тяжелой ситуации он обвинял «расслабленность» жилкомсервисов и управляющих компаний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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