Петербуржцам напомнили о возможности отсудить компенсацию за гололедную травму

Всем без исключения. Пенсионерам в РФ готовят по 16 000 рублей под Новый год
Российским пенсионерам готовят под Новый год новую денежную выплату. Это будет 16 000 рублей или даже больше, уверяет...Подробнее
Петербуржцы все чаще обращаются за медицинской помощью в травмпункты. Виной тому стали некачественная уборка снега коммунальщиками и безучастность Смольного совместно с губернатором Александром Бегловым. Юрист и руководитель движения «Честный Петербург» Никита Сорокин объяснил горожанам, как добиться денежной компенсации за полученные из-за халатности коммунальщиков повреждения.
В первую очередь, по словам эксперта, необходимо вызвать скорую на место инцидента и задокументировать факт получения травмы. Этот совет мог пригодиться, например, пострадавшим от падения сосулек петербуржцам. С начала зимы в Северной столице произошло не менее десяти несчастных случаев, в результате одного из них молодая женщина впала в кому.
«Если вы пострадали от «качественной» уборки снега, либо льда, если так получилось, что вы поскользнулись и сломали ногу, еще что-то произошло, нужно вызывать скорую сразу на место происшествия, потом претензию написать и потом уже в суд, но перед этим нужно собрать все документы, которые подтверждают тот факт, что упали и повредились», - указал Сорокин.
При этом он рекомендовал подавать в суд групповые иски. В таком случае можно добиться не только возмещения физического ущерба, но и заставить подрядчика и ответственных лиц вернуть бюджетные средства.
Примечательно, что в ходе субботней прямой линии Беглов признал ошибки, допущенные при ликвидации последствий снегопадов. До этого губернатор не спешил брать на себя ответственность за неудовлетворительную работу коммунальщиков Смольного. В тяжелой ситуации он обвинял «расслабленность» жилкомсервисов и управляющих компаний.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российским пенсионерам готовят под Новый год новую денежную выплату. Это будет 16 000 рублей или даже больше, уверяет...Подробнее
Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что дополнительно...Подробнее
Получателям пенсионных выплат в Российской Федерации сообщили о том, что они имеют реальную возможность получить деньги...Подробнее
О выплатах, которые пенсионерам стоит все же оформить до конца текущего года, рассказала пенсионный эксперт Анастасия...Подробнее
Российских пенсионеров ждет рекордный уровень индексации выплат в следующие годы, считают авторы PRIMPRESS . При этом...Подробнее
Попытки ВСУ взять под контроль несколько районов на Донбассе привели к неудачам и серьезным потерям. Как стало...Подробнее
Все граждане Российской Федерации, которым пенсия перечисляется на банковскую карточку «Мир» от Сбербанка, могут...Подробнее
По сообщению городской администрации, губернатором Александром Бегловым подписано постановление руководства города о...Подробнее
Региональные департаменты социальной защиты населения заявили, что уже на днях гражданам РФ выплатят авансовые пособия...Подробнее
Гражданам РФ могут выплатить по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, если соответствующий законопроект будет...Подробнее
Комментировать