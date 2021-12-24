Заявления Смольного об аномальных снегопадах опровергли

Традиционные оправдания Смольного неубранных улиц «аномальными» снегопадами уже не актуальны. Метеорологи оспорили позицию петербургских властей неопровержимыми фактами метеонаблюдений.

Исследования метеорологической станции Петербурга показали, что за неполный декабрь выпало лишь 73% снега. Это составляет 37 мм осадков, хотя нормой для этого месяца является 51 мм.

Теперь любые отсылки Смольного на обильные зимние осадки становятся не состоятельны. Чиновникам не получится прикрывать собственный провал в уборке города мифическими данными.

Снежный коллапс в Петербурге привел к увеличению ДТП и росту травматизма среди горожан. Из-за бездействия губернатора Беглова ситуация усугубляется с каждым днем. Ранее градоначальник возложил ответственность за неубранные территории на самих горожан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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