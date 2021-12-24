Заявления Смольного об аномальных снегопадах опровергли

Всем без исключения. Пенсионерам в РФ готовят по 16 000 рублей под Новый год
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Традиционные оправдания Смольного неубранных улиц «аномальными» снегопадами уже не актуальны. Метеорологи оспорили позицию петербургских властей неопровержимыми фактами метеонаблюдений.
Исследования метеорологической станции Петербурга показали, что за неполный декабрь выпало лишь 73% снега. Это составляет 37 мм осадков, хотя нормой для этого месяца является 51 мм.
Теперь любые отсылки Смольного на обильные зимние осадки становятся не состоятельны. Чиновникам не получится прикрывать собственный провал в уборке города мифическими данными.
Снежный коллапс в Петербурге привел к увеличению ДТП и росту травматизма среди горожан. Из-за бездействия губернатора Беглова ситуация усугубляется с каждым днем. Ранее градоначальник возложил ответственность за неубранные территории на самих горожан.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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