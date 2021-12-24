Заявления Смольного об аномальных снегопадах опровергли

Вчера, 20:44

0

Image 16+
Заявления Смольного об аномальных снегопадах опровергли
Фото: gov.spb.ru

Традиционные оправдания Смольного неубранных улиц «аномальными» снегопадами уже не актуальны. Метеорологи оспорили позицию петербургских властей неопровержимыми фактами метеонаблюдений.

Исследования метеорологической станции Петербурга показали, что за неполный декабрь выпало лишь 73% снега. Это составляет 37 мм осадков, хотя нормой для этого месяца является 51 мм. 

Теперь любые отсылки Смольного на обильные зимние осадки становятся не состоятельны. Чиновникам не получится прикрывать собственный провал в уборке города мифическими данными.

Снежный коллапс в Петербурге привел к увеличению ДТП и росту травматизма среди горожан. Из-за бездействия губернатора Беглова ситуация усугубляется с каждым днем. Ранее градоначальник возложил ответственность за неубранные территории на самих горожан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Санкт-Петербургский Клуб подводников затопило

Вчера, 22:44

Главврач больницы Святого Георгия: 85% пациентов с ковидом невакцинированы

Вчера, 22:44

Заявления Смольного об аномальных снегопадах опровергли

Вчера, 20:44

Министр транспорта, живший и учившийся в Петербурге, не дал денег городу, где начинал строить карьеру

Вчера, 18:49

Правительство Петербурга выделило средства для выплаты медработникам

24-12-2021, 19:04

Липовый «родственник» обокрал петербургских пенсионерок на четыреста тысяч

24-12-2021, 11:49

Ночной снегопад в Петербурге не заставил коммунальщиков вывести на улицы дополнительные силы

23-12-2021, 15:42

Рестораны и кафе Санкт-Петербурга на Новый год будут работать всю ночь

23-12-2021, 14:39

Пассажиропоток Санкт-Петербургского метрополитена не смог достичь в этом году допандемийного уровня

23-12-2021, 14:04

На Новый год предприятиям общественного питания Ленинградской области разрешено принимать посетителей до 2 часов ночи

23-12-2021, 13:29

Отсутствие аномальных снежных осадков лишило Смольный шанса оправдаться за плохую уборку

23-12-2021, 11:32

В списке регионов-лидеров по росту промышленного производства нет Петербурга

22-12-2021, 23:16

Александр Бельский связал с судьбой получение высоких постов выходцами из Курортного района

22-12-2021, 21:05

«Ковидные» послабления Смольного к Новому году приведут к очередному росту заболеваемости

22-12-2021, 14:30

«Даже не пообещали исправить»: директор Краско пожаловался на бездействие Смольного

21-12-2021, 19:24

Петербуржцы массово жалуются на поврежденные в ходе ремонта крыши

21-12-2021, 17:09

Два жителя Санкт-Петербурга были оштрафованы за нелегальный сбыт черной икры

20-12-2021, 20:04

Экс-сотрудники «Метростроя» могут не дождаться обещанных денег в ближайшее время

20-12-2021, 19:22

Штрафы для безбилетных пассажиров в электричках Санкт-Петербурга и Ленобласти подрастут

20-12-2021, 17:59

Город утопает в снегу, а Смольный не может справиться с задачей

20-12-2021, 16:02

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Всем без исключения. Пенсионерам в РФ готовят по 16 000 рублей под Новый год

Всем без исключения. Пенсионерам в РФ готовят по 16 000 рублей под Новый год

24-12-2021, 15:54

0

Российским пенсионерам готовят под Новый год новую денежную выплату. Это будет 16 000 рублей или даже больше, уверяет...

Подробнее
Выплата 10 000 рублей пенсионерам: стало известно о планах Минфина

Выплата 10 000 рублей пенсионерам: стало известно о планах Минфина

24-12-2021, 13:44

0

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов раскрыл возможные планы властей по индексации...

Подробнее
Haberturk: Турция может возглавить операцию НАТО на Донбассе

Haberturk: Турция может возглавить операцию НАТО на Донбассе

23-12-2021, 18:59

0

Турция может возглавить силы НАТО, которые будут противостоять России. Этому вопросу турецкое издание Haberturk...

Подробнее
Нилов: всех получателей пенсии в России ждет неожиданность с 1 января 2022 года

Нилов: всех получателей пенсии в России ждет неожиданность с 1 января 2022 года

Вчера, 09:24

0

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что дополнительно...

Подробнее
Всех пенсионеров в РФ может ожидать выплата 10 тысяч рублей от государства

Всех пенсионеров в РФ может ожидать выплата 10 тысяч рублей от государства

23-12-2021, 20:24

0

Представитель Финансового университета при правительстве РФ Наталья Оганова высказала мнение о том, что в ближайшее...

Подробнее
За что ГИБДД начнет массово тормозить водителей в РФ: Список причин и штрафы

За что ГИБДД начнет массово тормозить водителей в РФ: Список причин и штрафы

24-12-2021, 13:24

0

Водителей неисправных автомобилей ждут новые штрафы. Это касается: проблем с фарами; нечитабельных номеров; несезонного...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Названы три выплаты пенсионерам РФ, которые нужно срочно оформить до 31 декабря

Названы три выплаты пенсионерам РФ, которые нужно срочно оформить до 31 декабря

Вчера, 09:29

0

О выплатах, которые пенсионерам стоит все же оформить до конца текущего года, рассказала пенсионный эксперт Анастасия...

Подробнее
Президент Путин: выплаты миллионам граждан России вырастут

Президент Путин: выплаты миллионам граждан России вырастут

23-12-2021, 14:09

0

Президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря,...

Подробнее
Ковальский: Польша раскрыла «коварный» план шантажа «Газпромом» Варшавы

Ковальский: Польша раскрыла «коварный» план шантажа «Газпромом» Варшавы

23-12-2021, 12:04

0

Польский депутат Сейма Яну Ковальский рассказал о том, как, по его мнению, Москва использует «Газпром» для того, чтобы...

Подробнее
Проверяйте карты. Пенсионерам в РФ начали приходить деньги от ПФР

Проверяйте карты. Пенсионерам в РФ начали приходить деньги от ПФР

24-12-2021, 09:24

0

На карты пенсионеров, проживающих в Приморье, снова поступают денежные выплаты по линии Пенсионного фонда России. Одна...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться