Гость петербургского отеля впал в депрессию после того как на его глазах умер мужчина, «похожий на китайца»

Два дня назад постоялец отеля Sokos, расположенного на Васильевском острове (Петербург), стал свидетелем смерти мужчины азиатской внешности. Он уверен, что умер тот от коронавируса, и теперь не знает, что делать.

Инцидент произошел спа-зоне гостиничного комплекса.

«С виду – китаец. Шёл, упал, изо рта шла пена. При этом один из клиентов спортклуба делал ему искусственное дыхание. Далее спа-зону закрыли», – рассказал мужчина корреспонденту « Фонтанки.ру ».

Он добавил, что теперь не чувствует себя в безопасности, у него началась депрессия, а все мысли только о коронавирусе.

Издание выяснило, что в понедельник вечером на территории комплекса действительно умер человек – гражданин Китая. Точную причину смерти назовут эксперты после вскрытия, но осматривавшие его врачи уверены: китайский вирус здесь ни при чем: скорее всего 48-летнего корейца погубил тромб.

Так что данное трагическое событие к «коронавирусным» новостям никакого отношения не имеет, заявили в отеле.