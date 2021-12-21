Ночной снегопад в Петербурге не заставил коммунальщиков вывести на улицы дополнительные силы

Следствием системных проблем в сфере ЖКХ Петербурга стала неспособность коммунальщиков Смольного оперативно ликвидировать последствия снегопадов. Администрация губернатора Александра Беглова до сих пор не может взять ситуацию под контроль, что подтверждает малое количество курсирующей по улицам спецтехники.

Утром 23 декабря на дороги вывели всего 84 машины, хотя ночью шел снег. В результате в некоторых районах, включая Приморский и Калининский, коммунальщики не появились вовсе.

Начавшиеся в конце ноября снегопады доставили уборщикам немало хлопот. Есть районы, где сугробы и наледь не могут убрать до сих пор. Передвигаться по городу опасно как автомобилистам, так и пешеходам. Последние особенно волнуются из-за риска получить травму.

К сожалению, пробки на дорогах стали привычной картиной для зимнего Петербурга. 23 декабря из-за аварии на Московском шоссе собралась большая пробка. Заторы образуются третий день подряд.

По мнению петербуржцев, Смольный и губернатор Александр Беглов должны лично нести ответственность за работу коммунальных служб и транспортный коллапс в городе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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