Ночной снегопад в Петербурге не заставил коммунальщиков вывести на улицы дополнительные силы

Сегодня, 15:42

0

Image 16+
Ночной снегопад в Петербурге не заставил коммунальщиков вывести на улицы дополнительные силы
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Следствием системных проблем в сфере ЖКХ Петербурга стала неспособность коммунальщиков Смольного оперативно ликвидировать последствия снегопадов. Администрация губернатора Александра Беглова до сих пор не может взять ситуацию под контроль, что подтверждает малое количество курсирующей по улицам спецтехники.

Утром 23 декабря на дороги вывели всего 84 машины, хотя ночью шел снег. В результате в некоторых районах, включая Приморский и Калининский, коммунальщики не появились вовсе.

Начавшиеся в конце ноября снегопады доставили уборщикам немало хлопот. Есть районы, где сугробы и наледь не могут убрать до сих пор. Передвигаться по городу опасно как автомобилистам, так и пешеходам. Последние особенно волнуются из-за риска получить травму.

К сожалению, пробки на дорогах стали привычной картиной для зимнего Петербурга. 23 декабря из-за аварии на Московском шоссе собралась большая пробка. Заторы образуются третий день подряд.

По мнению петербуржцев, Смольный и губернатор Александр Беглов должны лично нести ответственность за работу коммунальных служб и транспортный коллапс в городе. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ночной снегопад в Петербурге не заставил коммунальщиков вывести на улицы дополнительные силы

Сегодня, 15:42

Рестораны и кафе Санкт-Петербурга на Новый год будут работать всю ночь

Сегодня, 14:39

Пассажиропоток Санкт-Петербургского метрополитена не смог достичь в этом году допандемийного уровня

Сегодня, 14:04

На Новый год предприятиям общественного питания Ленинградской области разрешено принимать посетителей до 2 часов ночи

Сегодня, 13:29

Отсутствие аномальных снежных осадков лишило Смольный шанса оправдаться за плохую уборку

Сегодня, 11:32

В списке регионов-лидеров по росту промышленного производства нет Петербурга

Вчера, 23:16

Александр Бельский связал с судьбой получение высоких постов выходцами из Курортного района

Вчера, 21:05

«Ковидные» послабления Смольного к Новому году приведут к очередному росту заболеваемости

Вчера, 14:30

«Даже не пообещали исправить»: директор Краско пожаловался на бездействие Смольного

21-12-2021, 19:24

Петербуржцы массово жалуются на поврежденные в ходе ремонта крыши

21-12-2021, 17:09

Два жителя Санкт-Петербурга были оштрафованы за нелегальный сбыт черной икры

20-12-2021, 20:04

Экс-сотрудники «Метростроя» могут не дождаться обещанных денег в ближайшее время

20-12-2021, 19:22

Штрафы для безбилетных пассажиров в электричках Санкт-Петербурга и Ленобласти подрастут

20-12-2021, 17:59

Город утопает в снегу, а Смольный не может справиться с задачей

20-12-2021, 16:02

Мигрант получил тяжелые ранения на одной из Санкт-Петербургских овощных баз

20-12-2021, 05:34

Житель Санкт-Петербурга оказался в реанимации после конфликта на остановке общественного транспорта

20-12-2021, 05:34

Идея Барабанщикова о комплексах соцпитания полного цикла может быть реализована на всероссийском уровне

18-12-2021, 20:02

Жители Петербурга в очередной раз пожаловались в прокуратуру на горы строительного мусора

18-12-2021, 15:29

В Петербурге пожарные не смогли проехать на тушение "Северной верфи" из-за неубранных дорог

17-12-2021, 23:57

МЧС сообщило о метелях с мокрым снегом, которые придут в Санкт-Петербург на выходных

17-12-2021, 22:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам

Вчера, 15:24

0

Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10...

Подробнее
Сбербанк призвал граждан готовиться к худшему

Сбербанк призвал граждан готовиться к худшему

21-12-2021, 15:54

0

Центробанк России намерен обуздать инфляцию, поэтому собирается снова повысить ключевую ставку. Судя по всему, это...

Подробнее
Решение принято. Новогодние выплаты пенсионерам РФ начнутся с 27 декабря

Решение принято. Новогодние выплаты пенсионерам РФ начнутся с 27 декабря

Вчера, 15:44

0

В конце декабря многие пожилые граждане получат выплаты по линии Пенсионного фонда. Деньги будут приходить на карты,...

Подробнее
Начнут выселять. Всех, кто живет в квартирах, ждет изменение с января

Начнут выселять. Всех, кто живет в квартирах, ждет изменение с января

Вчера, 16:34

0

В следующем году могут начаться массовые выселения из квартир. Об этом заявила представитель компании Est-a-Tet Юлия...

Подробнее
Пенсионерам в РФ утвердили разовую выплату 15 000 рублей

Пенсионерам в РФ утвердили разовую выплату 15 000 рублей

21-12-2021, 09:24

0

Новую денежную выплату начислят российским пенсионерам в 2022 году. Для начисления данной выплаты будут действовать...

Подробнее
Александр Бельский связал с судьбой получение высоких постов выходцами из Курортного района

Александр Бельский связал с судьбой получение высоких постов выходцами из Курортного района

Вчера, 21:05

0

Высокопоставленные должности в Санкт-Петербурге по загадочному стечению обстоятельств получают выходцы из Курортного...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Деньги зачислятся на карту: кому 22–24 декабря придет 8000 рублей от соцзащиты

Деньги зачислятся на карту: кому 22–24 декабря придет 8000 рублей от соцзащиты

20-12-2021, 19:24

0

Некоторым гражданам России уже с 22 декабря на карты начнут приходить средства, которые дополнительно были...

Подробнее
Сказали, как пенсионеры России сами занижают себе пенсию в 1,5 раза

Сказали, как пенсионеры России сами занижают себе пенсию в 1,5 раза

21-12-2021, 15:49

0

Пенсионеры могут сами занизить себе пенсию, не указав всю информацию о трудовом стаже. Об этом рассказала пенсионный...

Подробнее
Сивакова разъяснила, каких пенсионеров в России оставят без индексации с 1 января 2022 года

Сивакова разъяснила, каких пенсионеров в России оставят без индексации с 1 января 2022 года

20-12-2021, 16:04

0

Эксперты рассказали о том, у кого в следующем году пенсия не изменится. Юрист Ирина Сивакова утверждает, что часть...

Подробнее
Гражданам в России выплатят по 20 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 января 2022 года

Гражданам в России выплатят по 20 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 января 2022 года

21-12-2021, 16:19

0

В 2022 году вступят в силу изменения, которые затронут правила начисления выплат на детей. Все без исключения родители...

Подробнее

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах