Петербургского депутата исключили из «Единой России» за подпольное казино в его квартире

Сегодня, 18:46

Александр Зуев

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Петербургского депутата исключили из «Единой России» за подпольное казино в его квартире

Главу совета МО «Введенский» в Петербурге Олега Калядина (теперь уже бывшего) в понедельник исключили из «Единой России» за утрату доверия. Дело в том, что в его квартире в ночь на 8 февраля полиция обнаружила подпольное казино с 12-ю игроками. Всю ночь правоохранители выносили из квартиры первоклассное оборудование: автоматы, покерные столы, рулетку, а также элитные алкогольные напитки. 

«Решение (об исключении) было принято в понедельник на заседании президиума регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия"», – приводит «Фонтанка.ру» сообщение пресс-службы «ЕР». 

А до этого муниципальный депутат сложил с себя полномочия главы совета.    

Калядину не помогло и то обстоятельство, что квартира, в которой процветало казино, сдавалась им «незнакомым людям», и сам он в ней не жил. Однако ответить на вопрос, как давно он не заходил в свою квартиру, внятно ответить не смог. Кстати, спецназовцы пилили дверь, которую им не открыли, минут тридцать, отметив, что такой качественный металл встречается нечасто.

Петербург подпольное казино Единая Россия

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