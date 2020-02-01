В Петербурге неизвестные подожгли двух бездомных

Сегодня, 12:38

Александр Зуев

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В Петербурге неизвестные подожгли двух бездомных

В Петербурге с ожогами тела госпитализировали двух бездомных – 42-летнего мужчину и 45-летнюю женщину. Состояние женщины тяжелое, в настоящее время она находится в реанимации. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Полежаевском парке, расположенном в Красносельском районе города. 

В момент происшествия, потерпевшие, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, спали в импровизированном шалаше. А когда проснулись, их времянка была охвачена огнем. Мужчина выбрался из огня сам и сумел оттащить на безопасное расстояние свою подругу. По его словам, кто-то бросил в их шалаш бутылку с «коктейлем Молотова». 

Мужчина получил ожоги лба, а вот с женщиной всё гораздо серьезнее: у нее обожжена большая часть туловища, голова и конечности. Мало того, врачи диагностировали обморожение стоп, передает РЕН.ТВ.

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