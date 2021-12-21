Отсутствие аномальных снежных осадков лишило Смольный шанса оправдаться за плохую уборку

Портал «Погода и климат» опубликовал информацию, опровергающую заявления Смольного об аномальных снегопадах в Петербурге.

По сведениям петербургской метеорологической станции, за период с 1 по 21 декабря в городе выпало 37 мм осадков при норме 51 мм, или 73% от этого количества. Городское правительство оправдывает плохую уборку снега и наледи в Петербурге обильными снегопадами, исходя из собственных интересов.

Последние недели коммунальные службы Смольного не справляются с расчисткой дорог, магистралей, тротуаров и дворов от снежных заносов. На крышах зданий скапливается снег, а с кровель свисают ледяные глыбы. В городе возрос уровень травматизма среди пешеходов, а на дорогах многокилометровые заторы стали привычным явлением.

Еще осенью губернатор Александр Беглов заявлял о полной готовности города к зимней непогоде. Недавно тональность его заявлений изменилась. Ранее глава города обвинил петербуржцев в неубранном снеге во дворах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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