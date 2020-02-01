В Петербурге близ детского сада неизвестный открыл стрельбу

В выборгском районе Петербурга неизвестный мужчина близ детского сада открыл стрельбу. Его целью стал человек, помешавший искать наркотическую «закладку», сообщает РЕН.ТВ . Пострадавший госпитализирован с раной руки.

Полиция начала проверку. Устанавливается личность подозреваемого, проводятся мероприятия по его задержанию. Тип оружия, из которого произведены выстрелы, не указывается. Правоохранителей вызвал пострадавший, сообщив, что преступнику на вид около 40 лет.

По данным «Невских новостей» звуки выстрелов слышал находившийся в дошкольном учреждении охранник, однако никак на них не отреагировал, поскольку всё произошло за пределами вверенной ему территории. На работу детсада происшествие не повлияло.