В Петербурге близ детского сада неизвестный открыл стрельбу

Сегодня, 12:21

Александр Зуев

0

Image
В Петербурге близ детского сада неизвестный открыл стрельбу

В выборгском районе Петербурга неизвестный мужчина близ детского сада открыл стрельбу. Его целью стал человек, помешавший искать наркотическую «закладку», сообщает РЕН.ТВ.  Пострадавший госпитализирован с раной руки. 

Полиция начала проверку. Устанавливается личность подозреваемого, проводятся мероприятия по его задержанию. Тип оружия, из которого произведены выстрелы, не указывается. Правоохранителей вызвал пострадавший, сообщив, что преступнику на вид около 40 лет. 

По данным «Невских новостей» звуки выстрелов слышал находившийся в дошкольном учреждении охранник, однако никак на них не отреагировал, поскольку всё произошло за пределами вверенной ему территории. На работу детсада происшествие не повлияло.

Петербург стрельба детсад

Лента

Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери

Сегодня, 15:21

Бабуин украл львенка и как мог ухаживал за ним

Сегодня, 15:07

Xiaomi представил недорогой смартфон Poco X2

Сегодня, 14:14

Минск опроверг информацию о создании в республике центра НАТО

Сегодня, 13:58

Жительница Ставрополя родила сына и 40 раз проткнула его ножницами

Сегодня, 13:31

Первый транспортник ВКС вылетел в Ухань для эвакуации россиян

Сегодня, 12:53

В Петербурге близ детского сада неизвестный открыл стрельбу

Сегодня, 12:21

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle