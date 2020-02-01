В Петербурге мужчина избил и изнасиловал жену на глазах у малолетних детей

В ночь на воскресенье 42-летний житель Петербурга, вернувшись домой пьяный, на глазах у детей избил свою жену, а затем изнасиловал. Об избиении матери в полицию сообщила 14-летняя девочка – падчерица мужчины. В квартире при этом находились еще двое детей – 10-ти и 5-ти лет, сообщает Discover24.

Наряд полиции доставил пьяного дебошира в отделение, где на него был составлен административный протокол за хулиганство. Однако под утро в дежурную часть пришла пострадавшая и оставила там заявление об изнасиловании ее мужем в присутствии малолетних детей.

В итоге против мужчины возбуждено дело по двум статьям УК, предусматривающим ответственность за изнасилование и развратные действия. Расследование продолжается.