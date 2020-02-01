Петербуржец угодил в реанимацию с ожогами 40 процентов тела из-за взорвавшейся зажигалки

В Петербурге 72-летний пенсионер едва не сгорел заживо из-за взорвавшейся в его руках зажигалки. Инцидент случился во дворе дома №41 на улице Голубко 28 января, сообщает «Конкретно».

72-летний пенсионер хотел подкурить, когда у него в руках взорвалась зажигалка. После этого на мужчине вспыхнула вся одежда. После этого пострадавшего из Красного Села госпитализировали в Военно-медицинскую академию. Оказалось, что у него ожоги 39 процентов тела, с глубоким проникновением в ткани.

У петербуржца обожжены голова, туловище, руки и ноги.

Медики состояние пациента оценивают как крайне тяжелое.