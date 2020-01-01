При демонтаже комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение

Сегодня, 17:04

Александр Зуев

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При демонтаже комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение

В пятницу около 3-х часов дня произошло масштабное обрушение комплекса «Петербургский». По данным спасателей, ЧП произошло во время работ по демонтажу крыши спортивно-концертного сооружения. Площадь обрушения – около 25-ти тыс. кв. м, то есть рухнуло около 80 процентов стен.
  

«В спортивно-концертном комплексе (СКК «Петербкргский»), расположенном по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8, произошло обрушение конструкций. По предварительным данным, под завалами может находиться один человек», – приводит РЕН.ТВ сообщение пресс-службы. 

Канал предполагает, что речь идет о работнике подрядной организации, занимавшейся демонтажем кровлей. Когда всё вокруг начало рушится, мужчина побежал к строительной люльке, однако забраться в нее не успел. По словам источника издания, рабочий был привязан к люльке страховочным канатом, однако его перерезало падающими конструкциями. На данный момент мужчина считается без вести пропавшим.

На месте работают бригады МЧС, дежурит скорая помощь. Здание имело цилиндрическую форму с 56-ю несущими колоннами. Построено в 1980-м.

СКК Петербургский обрушение

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При демонтаже комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение

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