Сосланный в «Зенит-2» Кокорин обдумывает ситуацию

Сегодня, 17:38

Александр Зуев

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Сосланный в «Зенит-2» Кокорин обдумывает ситуацию

Нападающий Кокорин не полетел с основным составом «Зенита» на сборы в Испанию. Его перевели во второй состав команды после того как он отказался играть за клуб «Сочи», куда был передан на правах аренды до окончания чемпионата России 2019/2020, сообщает ТАСС

В четверг появилась информация о том, что представители Кокорина начали переговоры о расторжении контракта с Зенитом. Однако сам футболист заявил, что еще не определился с планами на будущее.   

«Завтра появлюсь в "Зените-2" (команда находится на сборе в Турции). Потом уже, после сбора, буду решать», – сказал агентству Кокорин.

 Он добавил, что примет решение после того как увидит свой контракт с «Зенитом» и основательно его изучит. 

По данным ТАСС, срок договора с клубом у Кокорина заканчивается летом этого года. За «Зенит» он играл с 2016-го до октября 2018 года. Затем был арестован, а затем отправлен в колонию. После досрочного освобождения (УДО) в мае прошлого года вновь подписал контракт с петербургским клубом до конца сезона.

Петербург Александр Кокорин Зенит

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Сосланный в «Зенит-2» Кокорин обдумывает ситуацию

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