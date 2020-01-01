В Петербурге «Макдоналдс» заплатит крупный штраф за недоразумение с 6-рублевым соусом

В Петербурге на сеть «Макдоналдс» наложен стотысячный штраф за несоответствие обеда «МакКомбо» рекламному объявлению. Кроме прочего в продуктовый набор за указанную в рекламе сумму должен был войти пакетик с соусом, однако сотрудники заведения предлагали посетителям купить его отдельно. В деле разбиралась ФАС (антимонопольная служба).

«Санкт-Петербургское управление ФАС России назначило ООО "СРП" (учредитель "Макдоналдс корпорейшн") административный штраф в размере 110 тысяч рублей», – приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По словам представителя пресс-службы, ранее в управление поступила информация, согласно которой россиянину не дали в ресторане быстрого питания соус, обещанный рекламой в составе обеда «МакКомбо Чикен», стоимостью 155 рублей. На кассе предложили посетителю заплатить за требуемый соус 6 рублей.

Теперь «Макдоналдсу» придется заплатить штраф в соответствии со ст. 14.3 административного кодекса.