В Петербурге «Макдоналдс» заплатит крупный штраф за недоразумение с 6-рублевым соусом

В Петербурге на сеть «Макдоналдс» наложен стотысячный штраф за несоответствие обеда «МакКомбо» рекламному объявлению. Кроме прочего в продуктовый набор за указанную в рекламе сумму должен был войти пакетик с соусом, однако сотрудники заведения предлагали посетителям купить его отдельно. В деле разбиралась ФАС (антимонопольная служба).
По словам представителя пресс-службы, ранее в управление поступила информация, согласно которой россиянину не дали в ресторане быстрого питания соус, обещанный рекламой в составе обеда «МакКомбо Чикен», стоимостью 155 рублей. На кассе предложили посетителю заплатить за требуемый соус 6 рублей.
Теперь «Макдоналдсу» придется заплатить штраф в соответствии со ст. 14.3 административного кодекса.
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