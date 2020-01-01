Россельхознадзор не пропустил в Петербург опасный виноград из Индии

Специалисты Россельхознадзора в петербургском морском порту забраковали партию индийского винограда в связи с обнаружением живых насекомых – паразитоидных мух-горбаток в стадии куколок. Вредители выявлены при осуществлении фитосанитарного контроля.

Данное нарушение послужило основанием для задержки в порту всей партии, виноград в город допущен не будет.

Канал РЕН.ТВ поясняет, что мухи-горбатки обычно обитают в разлагающихся растениях, экскрементах и телах людей. Попадание личинок в систему пищеварения может вызвать кишечный миаз (паразитарное заболевание). Насекомые могут также стать переносчиками заразных болезней, в том числе холеры.