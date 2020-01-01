В Петербурге задержан хулиган, изрубивший мечом мебель в баре

Сегодня, 10:40

Александр Зуев

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В Петербурге задержан хулиган, изрубивший мечом мебель в баре

Житель Петербурга накануне вечером отработал приемы владения мечом, разгромив в центре города бар «Творчество». В это время в заведении находились около 10-ти человек. Всё было мирно и чинно, пока в бар не ворвался мужчина с мечом. 

Закричав, что сейчас начнет всё крушить, незнакомец поднял над головой холодное оружие и двинулся на столики. Гости питейного заведения выскочили на улицу, а персонал спрятался в подсобке. Между тем мужчина сдержал свое слово и начал методично рубить и опрокидывать мебель. До приезда полиции он успел разгромить большую часть бара.

  

Задержанным оказался сын хозяйки заведения 41-летний Андрей. В нетрезвом состоянии он доставлен в полицию, сообщает "Фонтанка.ру"

Петербург бар меч погром

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