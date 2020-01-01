Интернет-террористы ответили Роскомнадзору «минированием» 1,6 тыс объектов в Петербурге

Сегодня, 14:07

Александр Зуев

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Интернет-террористы ответили Роскомнадзору «минированием» 1,6 тыс объектов в Петербурге

Два дня назад Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к нидерландскому сервису Startmail, поскольку он используется для рассылки сообщений о минировании объектов на территории РФ. Ответ интернет-террористов не заставил себя ждать: накануне они вновь запустили рассылку угроз, «заминировав» на этот раз гораздо большее число соцобъектов. Письма поступали и с сервиса Startmail. 

«Послания получили судебные приставы, районные суды Петербурга. В письмах сообщалось о минировании магазинов сетей «Магнит», «Лента», «Перекрёсток», а также медицинских и учебных учреждений, вокзалов, зданий Роскомнадзора, прокуратуры, городского правительства и Заксобрания», – пишет «Фонтанка.ру». 

В общей сложности, по данным ресурса, в пятницу было проверено 1680 объектов, из которых эвакуировали 31,5 тыс. человек. Все сообщения оказались ложными. 

Ранее представитель нидерландского сервиса заявил, что Startmail не собирается передавать России каких-либо данных о своих пользователях. При этом он допустил возможность сотрудничества, если оно будет соответствовать международным правовым процедурам.

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