В Петербурге обнаружен обгоревший труп юной блогерши

Сегодня, 13:39

Александр Зуев

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В Петербурге обнаружен обгоревший труп юной блогерши

Накануне в лесополосе близ поселка Парголово (Выборгский район Петербурга) правоохранители обнаружили обгоревшее женское тело. В дальнейшем она была опознана как блогерша М, рассказывавшая пользователям, как как правильно путешествовать автостопом, о своих встречах с богатыми мужчинами и о личном опыте употребления сильнодействующих веществ. Последний пост в «Телеграме» датирован 19 января. 

Тело со следами насилия находилось недалеко от дороги. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства гибели девушки, в том числе время совершения преступления, ведется поиск возможных очевидцев, сообщают "Невские новости".

Петербург блогерша труп

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