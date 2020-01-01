В Петербурге обнаружен обгоревший труп юной блогерши

Накануне в лесополосе близ поселка Парголово (Выборгский район Петербурга) правоохранители обнаружили обгоревшее женское тело. В дальнейшем она была опознана как блогерша М, рассказывавшая пользователям, как как правильно путешествовать автостопом, о своих встречах с богатыми мужчинами и о личном опыте употребления сильнодействующих веществ. Последний пост в «Телеграме» датирован 19 января.

Тело со следами насилия находилось недалеко от дороги. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства гибели девушки, в том числе время совершения преступления, ведется поиск возможных очевидцев, сообщают "Невские новости ".