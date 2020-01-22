Инвалид-колясочница отсудила у петербургского такси 200 тыс рублей

Жительница Петербурга, имеющая инвалидность и способная передвигаться только в инвалидной коляске, подала в суд на социальное такси и получила компенсацию в 200 тыс. рублей за неудачную высадку из автомобиля, сообщает "Фонтанка.ру ".

Инцидент произошел в прошлом году на Рождество. Женщине нужно было попасть в театр музкомедии на спектакль «Бал вампиров». Она вызвала машину со специальным подъемным механизмом для инвалидов. С помощью платформы ее успешно посадили в «Мерседес», а вот у театра механизм подвел: при высадке женщина упала спиной на обледеневший тротуар.

В итоге инвалид получила сотрясение мозга и перепачкала одежду. Вместо театра пришлось ехать к врачу.

Судья посчитал, что в ЧП виноват водитель такси, который не проверил механизм перед использованием, кроме того, после случившегося повел себя вызывающе, нахамив пострадавшей женщине.