Инвалид-колясочница отсудила у петербургского такси 200 тыс рублей

22-01-2020, 17:40

Александр Зуев

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Инвалид-колясочница отсудила у петербургского такси 200 тыс рублей

Жительница Петербурга, имеющая инвалидность и способная передвигаться только в инвалидной коляске, подала в суд на социальное такси и получила компенсацию в 200 тыс. рублей за неудачную высадку из автомобиля, сообщает "Фонтанка.ру". 

Инцидент произошел в прошлом году на Рождество. Женщине нужно было попасть в театр музкомедии на спектакль «Бал вампиров». Она вызвала машину со специальным подъемным механизмом для инвалидов. С помощью платформы ее успешно посадили в «Мерседес», а вот у театра механизм подвел: при высадке женщина упала спиной на обледеневший тротуар. 

В итоге инвалид получила сотрясение мозга и перепачкала одежду. Вместо театра пришлось ехать к врачу. 

Судья посчитал, что в ЧП виноват водитель такси, который не проверил механизм перед использованием, кроме того, после случившегося повел себя вызывающе, нахамив пострадавшей женщине.  

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