В Петербурге 2-летний ребенок проглотил три батарейки

Сегодня, 12:54

Александр Зуев

0

Image
В Петербурге 2-летний ребенок проглотил три батарейки

В понедельник в одну из петербургских детских больниц был доставлен бригадой скорой помощи 2-летний мальчик. Причину резкого ухудшения самочувствия ребенка родители назвать не смогли, и находились в полной растерянности. 

Проведенное обследование показало, что в желудке малыша находятся инородные предметы. В итоге медики извлекли из желудка 3 батарейки дискообразной формы. По данным РЕН.ТВ, в настоящее время ребенок находится больнице в состоянии средней тяжести. 

Ранее сообщалось о годовалом петербуржце, проглотившим по недогляду родителей пальчиковую батарейку. Инородный предмет застрял в пищеводе, вследствие чего состояние мальчика ухудшилось до тяжелого.

ребенок батарейки больница

Лента

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета тренируется в Чечне «с девочками из UFC»

Сегодня, 15:44

Киев предложил продлить работу миссии ОБСЕ на Украине

Сегодня, 15:44

Генпрокурора Чайку переводят на другую работу

Сегодня, 14:52

Фото 58-летней Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов

Сегодня, 14:14

В Подмосковье пожилая женщина зарубила невестку топором

Сегодня, 13:58

«Красивые» автомобильные номера можно будет заказать на портале госуслуг

Сегодня, 13:33

В Новгородской области труп обнаружили на ферме в навозной куче

Сегодня, 12:56

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle