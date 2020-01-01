В Петербурге 2-летний ребенок проглотил три батарейки

В понедельник в одну из петербургских детских больниц был доставлен бригадой скорой помощи 2-летний мальчик. Причину резкого ухудшения самочувствия ребенка родители назвать не смогли, и находились в полной растерянности.

Проведенное обследование показало, что в желудке малыша находятся инородные предметы. В итоге медики извлекли из желудка 3 батарейки дискообразной формы. По данным РЕН.ТВ , в настоящее время ребенок находится больнице в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось о годовалом петербуржце, проглотившим по недогляду родителей пальчиковую батарейку. Инородный предмет застрял в пищеводе, вследствие чего состояние мальчика ухудшилось до тяжелого.