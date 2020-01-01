После послания Путина впал в депрессию: петербуржец объяснил «минирование» Конституционного суда

В Петербурге арестован мужчина, заявивший по телефону о минировании Конституционного суда. По словам задержанного, он впал в глубокую депрессию, послушав речь Путина, адресованную Федеральному посланию.

По словам Николаева (фамилия арестованного), он якобы бродил по Сенатской площади, размышляя о судьбах народа, а потом зашел в приемную суда, чтобы выяснить вопрос о соблюдении в РФ конституционных прав. Там его выслушали и дали соответствующую брошюру, сообщает канал 360 .

Николаев почувствовал себя оскорбленным и позвонил по телефону «112», сообщив о минировании здания. Мужчина объяснил свой поступок желанием привлечь внимание общественности к несоблюдению в России прав и свобод человека.

«Если я окажусь в СИЗО, вы потеряете сегодня меня как личность, я не выдержу этого дня, не буду ни с кем разговаривать», – сказал он в суде.

Судью не впечатлил рассказ, и Николаев был арестован.