После послания Путина впал в депрессию: петербуржец объяснил «минирование» Конституционного суда

Сегодня, 10:11

Александр Зуев

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После послания Путина впал в депрессию: петербуржец объяснил «минирование» Конституционного суда

В Петербурге арестован мужчина, заявивший по телефону о минировании Конституционного суда. По словам задержанного, он впал в глубокую депрессию, послушав речь Путина, адресованную Федеральному посланию. 

По словам Николаева (фамилия арестованного), он якобы бродил по Сенатской площади, размышляя о судьбах народа, а потом зашел в приемную суда, чтобы выяснить вопрос о соблюдении в РФ конституционных прав. Там его выслушали и дали соответствующую брошюру, сообщает канал 360

Николаев почувствовал себя оскорбленным и позвонил по телефону «112», сообщив о минировании здания. Мужчина объяснил свой поступок желанием привлечь внимание общественности к несоблюдению в России прав и свобод человека. 

«Если я окажусь в СИЗО, вы потеряете сегодня меня как личность, я не выдержу этого дня, не буду ни с кем разговаривать», – сказал он в суде. 

Судью не впечатлил рассказ, и Николаев был арестован.

Петербург Конституционный суд минирование

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