В Петербурге арестовали местного жителя за издевательства над дочерью

Житель Петербурга по имени Максим арестован судом на 2 месяца за систематические избиения 6-летней дочери. Его супруга Татьяна тоже находится под стражей, но пока в ИВС (срок ее задержания продлили на 3 суток). Следователи собирают материал для ее ареста.

В семье проживают 3 ребенка, как минимум двух из них регулярно избивали. Больше других доставалось 6-летней девочке.

«Девочку били руками и ногами, а также, вероятно, бейсбольной битой. Об этом она рассказала в больнице, куда поступила побритой наголо и с инфицированной раной в декабре 2019 года. Больше недели ребенок провел в реанимации», – говорится в материале канала 360

По ее словам, папа таскал ее по квартире за волосы, пытался вырвать зубы, а потом обрил наголо. В больницу же она попала после жестокого избиения палкой. Причина – девочка описалась ночью. Но она физически не могла дойти до туалета, поскольку родители ее перед сном связали.

Расследование продолжается.