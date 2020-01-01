В Петербурге задержан таксист, ограбивший нетрезвую пассажирку

Сегодня, 11:22

Александр Зуев

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В Петербурге задержан таксист, ограбивший нетрезвую пассажирку

В отдел полиции по Петроградскому району (Петербург) обратилась жительница Москвы, рассказавшая, что около двух часов ночи 4 января водитель такси отобрал у нее смартфон iPhone 8. 32-летняя женщина пояснила, что была в нетрезвом состоянии, и к концу поездки возник конфликт из-за отсутствия у нее наличных денег. Она предлагала перевести необходимую сумму на карту водителя, но тот отказался. 

В итоге он выхватил из руки пассажирки мобильник и скрылся с места преступления на автомобиле. 

Через несколько дней оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался нигде официально не работающий и не зарегистрированный в Петербурге гражданин одной из азиатских республик. Ранее он уже привлекался за кражу и грабеж. 

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде», – говорится в сообщении ГУ МВД.
Петербург такси грабеж

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