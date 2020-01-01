В Петербурге задержан таксист, ограбивший нетрезвую пассажирку

В отдел полиции по Петроградскому району (Петербург) обратилась жительница Москвы, рассказавшая, что около двух часов ночи 4 января водитель такси отобрал у нее смартфон iPhone 8. 32-летняя женщина пояснила, что была в нетрезвом состоянии, и к концу поездки возник конфликт из-за отсутствия у нее наличных денег. Она предлагала перевести необходимую сумму на карту водителя, но тот отказался.

В итоге он выхватил из руки пассажирки мобильник и скрылся с места преступления на автомобиле.

Через несколько дней оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался нигде официально не работающий и не зарегистрированный в Петербурге гражданин одной из азиатских республик. Ранее он уже привлекался за кражу и грабеж.