Душил и бил на перемене: суд оценил страдания школьницы в 40 тыс. рублей

Сегодня, 17:47

Александр Зуев

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Душил и бил на перемене: суд оценил страдания школьницы в 40 тыс. рублей

Одиннадцатилетний ученик одной из петербургских школ на перемене применил к своей однокласснице физическую силу. Как утверждают очевидцы и камеры наблюдения, мальчик душил девочку, а затем изо всех сил толкнул ее в спину, в результате чего она ударилась о дверь. 

Инцидент произошел в конце 2018-го, но окончательное решение суд принял недавно. 

Первоначально школьник утверждал, что это одноклассница вцепилась ему в горло, после того как он ее попросил не бегать на перемене. Но очевидцы и записи с видеокамер говорят об обратном: мальчик сам напал на свою ровесницу. медики зафиксировали травмы, и мама девочки подала в суд на родителей одноклассника, потребовав компенсацию в полмиллиона рублей, пишет «Фонтанка.ру». 

Почему на рассмотрение дела понадобилось более года, неизвестно. Но недавно суд принял окончательное решение. Он согласился с необходимостью взыскания с ответчика компенсации, однако сократил его размер более чем в десять раз – до 40 тыс. рублей.    

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