Почтовый курьер выкупил свою свободу у лжеполицейских за 300 тыс. рублей

Полиция Петербурга разыскивает двух мошенников, которые, представившись сотрудниками наркоотдела, вынудили почтового курьера отдать им 300 тыс. рублей за якобы найденные в его рюкзаке наркотики.

В минувший вторник к молодому человеку, работающему почтовым курьером, на улице подошли двое мужчин, одетых в полицейскую форму, и предложили пройти в припаркованную машину. Там они под предлогом досмотра потребовали у парня рюкзак, из которого «достали» пакетики с веществом, напоминающим героин. После этого они заявили, что теперь молодому человеку грозит до 20 лет колонии, но пока не начали составлять протокол, есть способ «отмазаться», и стоить это будет 300 тысяч.

Парень был настолько напуган, что не стал доказывать свою невиновность. Он покорно снял указанную сумму со своей банковской карты и передал мужчинам.