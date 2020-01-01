Почтовый курьер выкупил свою свободу у лжеполицейских за 300 тыс. рублей

Сегодня, 12:31

Александр Зуев

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Почтовый курьер выкупил свою свободу у лжеполицейских за 300 тыс. рублей

Полиция Петербурга разыскивает двух мошенников, которые, представившись сотрудниками наркоотдела, вынудили почтового курьера отдать им 300 тыс. рублей за якобы найденные в его рюкзаке наркотики. 

В минувший вторник к молодому человеку, работающему почтовым курьером, на улице подошли двое мужчин, одетых в полицейскую форму, и предложили пройти в припаркованную машину. Там они под предлогом досмотра потребовали у парня рюкзак, из которого «достали» пакетики с веществом, напоминающим героин. После этого они заявили, что теперь молодому человеку грозит до 20 лет колонии, но пока не начали составлять протокол, есть способ «отмазаться», и стоить это будет 300 тысяч. 

Парень был настолько напуган, что не стал доказывать свою невиновность. Он покорно снял указанную сумму со своей банковской карты и передал мужчинам. 

«Однако вскоре пострадавший сообразил, что, вероятно, стал жертвой мошенников, и рано утром 15 января отправился в полицию Адмиралтейского района. Правоохранители начали проверку, они пытаются установить личности мошенников», – пишет Фонтанка.ру.
Петербург лжеполицейские наркотики

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