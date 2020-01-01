В Петербурге ищут вооруженных автоматом мужчин, отобравших внедорожник

Сегодня, 17:05

Александр Зуев

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В Петербурге ищут вооруженных автоматом мужчин, отобравших внедорожник

В Северной столице объявили план «Перехват». Полицейские разыскивают неизвестных, которые, угрожая автоматом, отобрал у владельца Range Rover. Инцидент произошел в среду 2-х часов дня на пр. Елизарова. 

Как стало известно ресурсу «Фонтанка.ру», преступников, завладевших внедорожником, сопровождал автомобиль Audi. Позже машины видели на юге Петербурга на Аннинском шоссе. 

Согласно информации, угнанный Range Rover собран в 2012-м, принадлежит уроженцу Закавказья, который купил его с рук в Петербурге. 

Накануне полицейские также преследовали Range Rover. Водитель несся по кольцевой со скоростью около 200 км/час. Правоохранителям удалось остановить автомобиль только после того, как они открыли огонь и пробили колеса.

Петербург Range Rover хищение

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