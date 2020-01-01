В Петербурге с рельсов сошли 5 цистерн с топливом

В ночь на вторник в Петербурге на станции «Сортировочная» сошли с рельсов несколько ж/д цистерн с дизельным топливом. Аварийные бригады завершили восстановительные работы утром. Первоначально очевидцы сообщили о 4-х цистернах, однако позже в МВД уточнили, что их было пять.

«В 00:10 на станции Сортировочная-Московская с рельсов сошли пять вагонов с дизельным топливом. Разлива топлива нет, пострадавших нет. На месте работал восстановительный поезд. Работы завершены 14 января в 5:40», – приводит сообщение « Фонтанка.ру ».

По данным ресурса, авария произошла при маневровых работах. Опрокидывания цистерн не произошло. На первом этапе ремонтники соорудили для них деревянные подпорки. Угрозы экологической ситуации нет. На движение по железной дороге других составов ЧП не повлияло.

Установлением обстоятельств произошедшего занимается транспортная полиция.