Петербургский «Кошкиспас» подвел итоги за 2019 год

Сегодня, 17:08

Александр Зуев

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Петербургский «Кошкиспас» подвел итоги за 2019 год

Спасатели службы «Кошкиспас», расположенной в Петербурге, рассказали «Фонтанке.ру» о своих показателях за прошлый год. По словам руководителей волонтерской организации, за год к спасателям обратились за помощью 1088 человек. 

Подавляющая часть звонков (899) касалась кошек, оказавшихся в затруднительном, а порой и в бедственном положении. 141 раз граждане просили спасти диких птиц. 40 звонков были посвящены собакам, и 8 – другим животным. При этом действенная помощь потребовалась только в трети всех случаев. 

«Часть заявок разрешается самостоятельно, допустим, сообщили о коте, а кот сам слез с дерева через некоторое время», – пояснили в «Кошкиспасе». 

Там рассказали также, что чаще всего люди за спасение своих питомцев благодарят шоколадками, но встречаются и такие, кто переводит на счет небольшие суммы денег. На них члены организации приобретают необходимое снаряжение.

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