В Петербурге пьяный школьник зарезал отчима

Сегодня, 11:47

Александр Зуев

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В Петербурге пьяный школьник зарезал отчима

Полицейские Северной столицы задержали на Васильевском острове ученика 8-го класса, подозреваемого в нанесении смертельного ранения своему отчиму. Истекающего кровью мужчину около 3-х утра обнаружили случайные прохожие. Они вызвали «скорую», однако потерпевший скончался по пути в больницу. 

Подъехавшие на место сотрудники уголовного розыска задержали находившегося поблизости подростка. Восьмиклассник был пьян, однако объяснил, что между ним и 46-летним мужчиной, которого он назвал отчимом, произошла ссора. Согласно сообщению «Фонтанки.ру», ссылающейся на источники, в ходе конфликта подросток ударил мужчину ножом в шею. 

По данным ресурса, парень состоит на учете в полиции как неблагополучный подросток. Следствие продолжается.

Васильевский остров убийство подросток

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