В Петербурге пьяный школьник зарезал отчима

Полицейские Северной столицы задержали на Васильевском острове ученика 8-го класса, подозреваемого в нанесении смертельного ранения своему отчиму. Истекающего кровью мужчину около 3-х утра обнаружили случайные прохожие. Они вызвали «скорую», однако потерпевший скончался по пути в больницу.

Подъехавшие на место сотрудники уголовного розыска задержали находившегося поблизости подростка. Восьмиклассник был пьян, однако объяснил, что между ним и 46-летним мужчиной, которого он назвал отчимом, произошла ссора. Согласно сообщению «Фонтанки.ру », ссылающейся на источники, в ходе конфликта подросток ударил мужчину ножом в шею.

По данным ресурса, парень состоит на учете в полиции как неблагополучный подросток. Следствие продолжается.