В Ленинградском зоопарке умерла кошка Дуся, 12 лет прожившая в одном вольере с рысью

Сегодня, 16:59

Александр Зуев

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В Ленинградском зоопарке умерла кошка Дуся, 12 лет прожившая в одном вольере с рысью

Кошку Дусю принесли в Ленинградский зоопарк в 2007 году, когда ей было всего лишь 2 месяца. Домашнего котенка подселили к рыси того же возраста. На своем примере эта парочка демонстрировала посетителям разницу между двумя семействами кошачьих. 

Они прожили бок о бок в одном вольере 12 лет. Линда (рысь) и Дуся подружились сразу. Стычек между ними не было, несмотря на то, что кошка частенько злоупотребляла добродушием своей более крупной соседки, беззастенчиво таская у нее еду. 

Этот дуэт полюбили жители не только Петербурга, но и других российских и зарубежных городов. 

«Дуся умерла 3 января… Мы всегда будем помнить и любить нашу чудесную Дусю!», – приводит «Фонтанка.ру» некролог зоопарка, опубликованный 10 января. 

Линда осталась в вольере одна и подселять к ней никого не планируется, поскольку по природе, рыси – всё ж таки, одиночки.     

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В Ленинградском зоопарке умерла кошка Дуся, 12 лет прожившая в одном вольере с рысью

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