Более 600 тыс петербуржцев в прошлом году получили финские визы

В прошлом году Генконсульство Финляндии выдало жителям Петербурга более 600 тыс. виз, причем 99% из них – многократные. Общее количество одобренных заявлений выросло по сравнению с 2018-м на 19 процентов, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу дипломатической миссии.
При этом никаких проблем с предоставлением дополнительных бумаг, касающихся цели поездок и материальной состоятельности у просителей виз не возникло, все изменения прошли гладко отметили дипломаты.
В феврале вступил в силу очередное изменение: заявки на визу можно будет подавать за полгода до поездки. Кроме того, тем россиянам, кто без нарушений использовал 2-летнюю визу, будет выдаваться 5-летный шенген.
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