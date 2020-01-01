Более 600 тыс петербуржцев в прошлом году получили финские визы

В прошлом году Генконсульство Финляндии выдало жителям Петербурга более 600 тыс. виз, причем 99% из них – многократные. Общее количество одобренных заявлений выросло по сравнению с 2018-м на 19 процентов, пишет «Фонтанка » со ссылкой на пресс-службу дипломатической миссии.

«В январе – декабре 2019 года было принято к рассмотрению более 647 тысяч заявлений на визу, из выданных виз более 99% – многократные. Очевидно, что большинство заявителей получают положительное решение о выдаче, количество отказов, как и прежде, составляет менее 1%», – говорится в сообщении.

При этом никаких проблем с предоставлением дополнительных бумаг, касающихся цели поездок и материальной состоятельности у просителей виз не возникло, все изменения прошли гладко отметили дипломаты.

В феврале вступил в силу очередное изменение: заявки на визу можно будет подавать за полгода до поездки. Кроме того, тем россиянам, кто без нарушений использовал 2-летнюю визу, будет выдаваться 5-летный шенген.