Более 600 тыс петербуржцев в прошлом году получили финские визы

Сегодня, 17:40

Александр Зуев

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Более 600 тыс петербуржцев в прошлом году получили финские визы

В прошлом году Генконсульство Финляндии выдало жителям Петербурга более 600 тыс. виз, причем 99% из них – многократные. Общее количество одобренных заявлений выросло по сравнению с 2018-м на 19 процентов, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу дипломатической миссии. 

«В январе – декабре 2019 года было принято к рассмотрению более 647 тысяч заявлений на визу, из выданных виз более 99% – многократные. Очевидно, что большинство заявителей получают положительное решение о выдаче, количество отказов, как и прежде, составляет менее 1%», – говорится в сообщении. 

При этом никаких проблем с предоставлением дополнительных бумаг, касающихся цели поездок и материальной состоятельности у просителей виз не возникло, все изменения прошли гладко отметили дипломаты. 

В феврале вступил в силу очередное изменение: заявки на визу можно будет подавать за полгода до поездки. Кроме того, тем россиянам, кто без нарушений использовал 2-летнюю визу, будет выдаваться 5-летный шенген.

виза Финляндия

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