Бизнесмену не дали выехать на отдых за границу, предложив погасить долги по зарплате

Петербургские правоохранители не выпустили Мушвига Абдуллаева, руководителя торгового дома «Интерторг», за границу из-за невыплаченных зарплат сотрудникам. Бизнесмена «тормознули» нынешней ночью в аэропорту, откуда он собирался вылететь на отдых в Дубаи.

По данным «Фонтанки », гендиректор задолжал около 10 млн. рублей сотрудниками 2-х торговых сетей «7Я» и «Спар». В отделе полиции ему предложили немедленно решить вопрос с зарплатами, иначе его ожидают крупные неприятности.

«Не увидим никаких движений – мы, полиция, и Следственный комитет сделаем так, что Новый год вы будете встречать иначе», – казали Абдуллаеву полицейские.

Они подсчитали примерную сумму, которую предприниматель намеревался потратить на отдыхе (вместе с перелетом), и посоветовали потратить эти средства на зарплату. Сотрудники полиции добавили, что так будет правильнее и выгоднее для самого Абдуллаева.