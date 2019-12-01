Бизнесмену не дали выехать на отдых за границу, предложив погасить долги по зарплате

Сегодня, 12:15

Александр Зуев

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Бизнесмену не дали выехать на отдых за границу, предложив погасить долги по зарплате

Петербургские правоохранители не выпустили Мушвига Абдуллаева, руководителя торгового дома «Интерторг», за границу из-за невыплаченных зарплат сотрудникам. Бизнесмена «тормознули» нынешней ночью в аэропорту, откуда он собирался вылететь на отдых в Дубаи. 

По данным «Фонтанки», гендиректор задолжал около 10 млн. рублей сотрудниками 2-х торговых сетей «7Я» и «Спар». В отделе полиции ему предложили немедленно решить вопрос с зарплатами, иначе его ожидают крупные неприятности. 

«Не увидим никаких движений – мы, полиция, и Следственный комитет сделаем так, что Новый год вы будете встречать иначе», – казали Абдуллаеву полицейские. 

Они подсчитали примерную сумму, которую предприниматель намеревался потратить на отдыхе (вместе с перелетом), и посоветовали потратить эти средства на зарплату. Сотрудники полиции добавили, что так будет правильнее и выгоднее для самого Абдуллаева.

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