Бизнесмену не дали выехать на отдых за границу, предложив погасить долги по зарплате

Петербургские правоохранители не выпустили Мушвига Абдуллаева, руководителя торгового дома «Интерторг», за границу из-за невыплаченных зарплат сотрудникам. Бизнесмена «тормознули» нынешней ночью в аэропорту, откуда он собирался вылететь на отдых в Дубаи.
По данным «Фонтанки», гендиректор задолжал около 10 млн. рублей сотрудниками 2-х торговых сетей «7Я» и «Спар». В отделе полиции ему предложили немедленно решить вопрос с зарплатами, иначе его ожидают крупные неприятности.
Они подсчитали примерную сумму, которую предприниматель намеревался потратить на отдыхе (вместе с перелетом), и посоветовали потратить эти средства на зарплату. Сотрудники полиции добавили, что так будет правильнее и выгоднее для самого Абдуллаева.
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